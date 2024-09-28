انت الأن تتابع خبر “ماتخفش من الزهايمر حتي لو عندك 90 سنة” .. عشبه جبارة موجودة في مطبخك لديها قدرة خارقه في تنشيط الذاكرة للأبد .. هتخلي دماغك كمبيوتر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحنا جميعًا نعاني من مشكلة النسيان وفقدان مؤقت في الذاكرة ، ولكن لا داعي للقلق ، لكل مشكله علاج وجواب ، حيث يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة النسيان المتكرر و قد تتسبب تلك المشكلة في العديد من المشاكل في حياتهم العملية، أو الشخصية، أو الاجتماعية، و لذلك قد يلجئون إلى العديد من الطرق لمواجهة تلك المشكلة، عن طريق التمرين أو عن طريق كتابة جدول أعمال، و لكن سوف نقدم لك أربعة أعشاب طبيعية تعمل على تنشيط الذاكرة و المخ، من أجل عدم النسيان.

و سوف نعرض لك أفضل الأعشاب التي تقضي على مشكلة النسيان كالآتي :

1- النعناع الأخضر :

حيث قد أثبتت الدراسات العلمية أن النعناع الأخضر من أفضل الأعشاب التي تحتوي على مواد كيماوية تعمل على تنشيط الذاكرة، و لذلك ينصح الخبراء بأن يتم تناوله يوميا، من أجل تنشيط الذاكرة و المخ.

2- الجينسنغ :

من أهم الأعشاب الصينية ، و لكن أكتشف العلماء فوائدها الرهيبة خاصة إلى المخ، حيث أنها تعمل على توصيل الأكسجين إلى المخ، و بعض المواد المغذية له لذلك ينصح العلماء بضرورة أستخدامها.

3- الفانيليا :

تقول الدراسات أن رائحة الفانيليا لها أثر عظيم في تنشيط خلايا المخ، لذلك يمكن أن تقوم بغلي الفانيليا و أستنشاق رائحتها.

4- المرمرية :