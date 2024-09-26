هتخسري اية جربي وشوفي بنفسك..!! أعملي اجمد خلطة لتفتيح البشرة 3 درجات بسرعة كبيرة...ستندهشي من النتيجة..؟؟

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رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من النساء من مشاكل جلدية مزعجة مثل التصبغات والبقع الداكنة، مما يؤثر على جمالهم ولذلك، يستمر البحث عن أفضل الوصفات والطرق للتخلص من هذه المشكلات والوصول إلى بشرة مشرقة في هذا المقال، سنوضح بالتفصيل طريقة تحضير كريم لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة.

كريم الجلسرين والفازلين لتبييض الوجه

يتكون كريم تبييض وتفتيح البشرة من مجموعة من المكونات الطبيعية والبسيطة التي تعمل بشكل فعال على توحيد لون البشرة وتفتيحها، وكذلك تفتيحها بشكل ملحوظ كما يساعد في إزالة التصبغات والإسمرار والبقع الداكنة، مما يسهل الحصول على بشرة ناصعة البياض لذلك سنقوم بتحضير الوصفة باستخدام المكونات التالية:

ملعقة واحدة من الفازلين الطبي.

ملعقة من كريم الجلسرين.

ملعقة من مسحوق النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق فقط من عصير الليمون.

طريقة التحضير

لتحضير وصفة طبيعية لتفتيح البشرة باستخدام الجلسرين والفازلين، يجب أن نتبع الخطوات التالية:

نقوم في البداية بإحضار وعاء مناسب.

إضافة الفازلين، الجلسرين، ماء الورد وزيت الزيتون.

تقليب جميع المكونات بشكل جيد.

إضافة النشا والاستمرار في التقليب.

الاهتمام بإضافة عصير الليمون ومزجه جيدًا.

طريقة الاستخدام

لاستخدام كريم تفتيح البشرة الذي يتكون من الفازلين والجلسرين، يجب علينا اتباع الخطوات التالية: