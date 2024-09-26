انت الأن تتابع خبر عطار ابن حلال قاللي عليها.. عشبة جهنمية لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار، المعروف أيضًا بورق اللوري، يعد من التوابل الأساسية في كل منزل مصري، ويشتهر بقدرته على إضافة نكهة ورائحة مميزة للطعام، إلى جانب استخدامه في الطهي، يستخدم ورق الغار في العديد من الوصفات الأخرى، مثل حرقه في أركان المنزل لطرد الطاقة السلبية والتخلص من الحشرات، خاصة خلال فصل الصيف لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن ورق الغار له فوائد أخرى تشمل التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وصبغ الشعر للتخلص من الشيب، في هذا المقال، سنتناول مختلف الوصفات والطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من ورق الغار.

فوائد ورق الغار الصحية والتجميلية

1. مشروب ورق الغار لحرق الدهون

يمكن تحضير مشروب سحري للتخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في منطقة البطن عن طريق غلي أوراق الغار مع الماء وإضافة ثلاث قطع من القرنفل، يصفى المشروب ويتم تناوله على الريق يوميا قبل الإفطار، ويمكن إضافة ملعقة من خل التفاح لزيادة فاعليته في رفع نسبة الحرق وتعزيز معدل الأيض.

2. ورق الغار لصبغ الشعر والتخلص من الشيب

يعاني الكثير من الرجال والنساء من ظهور الشعر الأبيض ويخشون صبغه خوفا من تلف الشعر وتساقطه. يعتبر ورق الغار حلا طبيعيا مثالي لصبغ الشعر، تغلى بعض أوراق الغار مع كوب من الماء، يضاف إليها القليل من الشاي الأسود، ويستخدم الخليط لتدليك فروة الرأس، ثم يشطف الشعر بعد ترك الخليط لمدة ساعة للحصول على نتائج فعالة.

وصفة لبان الدكر لشد البشرة والتخلص من التجاعيد