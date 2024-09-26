انت الأن تتابع خبر « كعوبك هتنور في الضلمة.. !» حطي الملح على الفازلين بالطريقة العبقرية دي ومش هتصدقي اللي هتشوفيه..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن جمال المرأة يبدأ من قدميها وليس من وجهها، حيث إن قدمي المرأة هما عنوان جمالها ونظافتها، وهذا ما تعلمة النساء جيدًا، لذلك يقومون بالكثير من الجهد للتخلص من التشققات والسواد الموجود في القدمين أو اليدين ومع ذلك، أحيانًا تكون التكلفة عائقًا للكثير منهن، لذلك سنقدم لكم مقشرًا لالكعبين يساعد في حل هذه المشكلات، بالإضافة إلى إمكانية تحضيره في المنزل باستخدام مكونات متاحة وغير مكلفة.

مقشر الكعبين

لا تحتاجين لشراء العديد من الأدوات للحفاظ على نظافة وجمال قدميك، يكفي تحضير مقشر الملح الذي سيساعدك على إزالة الاسمرار والتشقق الموجود في يديك أو قدميك. كل ما تحتاجينه هو المكونات التالية:

ملعقة ترمس مطحون.

ملعقة فازلين.

ملعقة نشا.

ملعقة ملح.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

لإعداد مقشر للكعبين في منزلك بشكل صحيح، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

في وعاء متوسط الحجم، يتم وضع الترمس المطحون والملح والنشا مع التحريك، ثم يضاف إليهم زيت جوز الهند وزيت الزيتون مع الاستمرار في التحريك حتى تمتزج المكونات بشكل جيد وأخيرا، يتم إضافة الفازلين إلى الخليط وتقليبه جيدا حتى يصبح الخليط متجانساً.

طريقة الاستخدام

لكي تتمكني من استخدام مقشر الكعبين بشكل صحيح، يجب عليك اتباع الخطوات التالية: