انت الأن تتابع خبر مستحيل تصدق اللي هتسمعة!!... ايه اللي بيحصل للجسم عند شرب الشاي بالحليب يوميًا على الريق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر شرب الشاي بالحليب واحدًا من العادات التي يستمر عليها الكثير من الافراد حتى الوقت الحالي، لكن هناك الكثير من العادات الخاطئة التي نقوم بها يوميًا، وضمن العادات الخاطئة هي شرب الشاي بالحليب يوميًا على معدة فارغة، حيث ان هذا يسبب الكثير من المشاكل للمعدة والجهاز الهضمي، وللتعرف على تفاصيل اكثر تابعونا عبر دوت الخليج

اضرار شرب الشاي بالحليب

يساهم الشاي بالحليب على التقليل من امتصاص الجسم للحديد، حيث ان الشاي يحتوي على مادة تدعى مادة التانين والتي تساعد على التقليل من امتصاص الحديد من الاطعمة، وبالتالي فإنه من الافضل تجنب شرب الشاب قبل او بعد الاطعمة وبشكل خاص على معدة فارغة.

يسبب الشاي بالحليب اضطرابات في المعدة لدى الكثيرين عند شربة على معدة فارغة، حيث يسبب انتفاخ وحموضة بسبب اختلاف درجة الحموضة المتواجدة بين الشاي وبين الحليب، مما يزيد من غازات المعدة ايضًا.

يؤثر تناول الشاي بالحليب يوميًا على النوم، وذلك بسبب الكمية الكبيرة المتواجدة من مادة الكافيين في الشاي والتي تسبب الارق واضطرابات النوم.

فوائد شرب الشاي بالحليب