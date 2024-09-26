انت الأن تتابع خبر «عمرك ضاع وانت مش عارفها!».. 22 سبباً مذهلاً سيجعلك تستخدم الفازلين والملح كل ليلة في غرفة النوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر الفازلين من العلاجات التقليدية التي استخدمت لقرون طويلة لعلاج مشاكل البشرة والجلد، يُعرف بقدرته الفائقة على ترطيب البشرة والمساهمة في شفاء الجروح، بالإضافة إلى استخداماته المتنوعة في مجالات التجميل والعلاج، في هذا المقال، نستعرض كيفية تصنيع الفازلين ونقاءه، ونسلط الضوء على الاستخدامات المبتكرة عند مزجه مع الملح، وكيف يمكن الاستفادة من ذلك في روتين العناية بالبشرة.

طرق إبداعية لاستخدام الفازلين والملح

تعد تشققات الشفاه من المشاكل الشائعة التي تثير الانزعاج، لعلاج هذه الحالة، يمكن مزج ملعقة صغيرة من الملح مع كمية مناسبة من الفازلين، ثم فرك الشفاه بالخليط، يساعد الملح في إزالة الجلد الميت، في حين يوفر الفازلين الترطيب الضروري، مما يُسهم في استعادة نعومة الشفاه وإضفاء لمعان طبيعي عليها.

تقشير القدمين

يعتبر الملح مقشرًا طبيعيًا فعالًا يمكن دمجه مع الفازلين لتقشير القدمين بفعالية، يتم مزج الملح مع الفازلين وتطبيق الخليط على القدمين، مع تغطيتهما بجوارب لتعزيز تأثير الترطيب، يُساعد هذا المزيج في تجديد البشرة والتقليل من التشققات، مما يجعل القدمين ناعمتين ومرطبتين.

القضاء على آثار المنتجات الكيميائية

تُعتبر بعض منتجات الشعر مثل مثبتات الشعر سببًا لتلف فروة الرأس، للتخلص من آثارها، يمكن مزج الملح مع الفازلين في الماء وتركه لمدة يوم قبل الاستخدام، يُطبق الخليط على الشعر لمدة خمس دقائق، مما يُساعد في إزالة تراكم المواد الكيميائية، كما يُعد الفازلين بديلاً طبيعياً وآمناً لإزالة المكياج، حيث يخلو من المواد الكيميائية التي قد تُهيج العينين.

علاج انتفاخ العين

يمكن لمزيج الملح والفازلين أن يُساهم في تقليل انتفاخ العينين، يُنقع القطن في ماء مالح بارد، ثم يُضاف إليه الفازلين ويُطبق على المناطق المنتفخة تحت العينين، يمكن أيضًا مزج الفازلين مع الملح ووضعه حول العينين لمدة ساعة للتقليل من الهالات السوداء والتجاعيد.

تهدئة الجلد

لتهدئة البشرة الملتهبة أو الحساسة، يُمكن استخدام قناع يتكون من الفازلين والملح، يتم خلط ملعقتين صغيرتين من الملح مع أربع ملاعق صغيرة من الفازلين، ويُطبق الخليط على بشرة نظيفة (باستثناء منطقة العين) لمدة 10-15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الدافئ، ويُساعد هذا القناع في ترطيب البشرة ومنع تهيجها.

حماية البشرة من الجفاف