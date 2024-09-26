انت الأن تتابع خبر بتدمري بشرتك بأيدك!!... اخطاء شائعة تدمر حاجز البشرة وتزيد من الحبوب اهمهم نومك بتلك الطريقة احذري! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى كافة السيدات إلى الحصول على بشرة ناعمة وصافية وخالية من اي حبوب او شوائب او حتى تجاعيد، ويكون ذلك بإستخدام المواد التجميلية والكريمات بصفة يومية للحصول على بشرة مميزة، لكن مع استخدام كافة تلك الكريمات ومستحضرات التجميل إلا ان هناك العديد من العادات السيئة التي تتسبب في ضرر البشرة بشكل كبير ويجعلها غير مستفيدة بكافة مستحضرات التجميل المستخدمة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

اخطاء تسبب تدمير حاجز البشرة