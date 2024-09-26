انت الأن تتابع خبر بتدمري بشرتك بأيدك!!... اخطاء شائعة تدمر حاجز البشرة وتزيد من الحبوب اهمهم نومك بتلك الطريقة احذري! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسعى كافة السيدات إلى الحصول على بشرة ناعمة وصافية وخالية من اي حبوب او شوائب او حتى تجاعيد، ويكون ذلك بإستخدام المواد التجميلية والكريمات بصفة يومية للحصول على بشرة مميزة، لكن مع استخدام كافة تلك الكريمات ومستحضرات التجميل إلا ان هناك العديد من العادات السيئة التي تتسبب في ضرر البشرة بشكل كبير ويجعلها غير مستفيدة بكافة مستحضرات التجميل المستخدمة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.
اخطاء تسبب تدمير حاجز البشرة
- ضمن اشهر الاخطاء التي تسبب تدمير حاجز البشرة هي اغطية الوسادة، حيث ان غطية الوسائد يجب ان تتغير كل يومين على الاقل لتجنب تراكم البكتيريا عليها، حيث ان البشرة تفرز زيوت ومواد دهنية طوال الليل ومع تراكم تلك الزيوت فإن هذا يؤدي إلى تراكم البكتيريا وبالتالي فإنها تنتقل إلى البشرة.
- استخدام ادوات التجميل بدون تنظيفها ايضًا يؤدي إلى تراكم البكتيريا والجراثيم داخلها والذي يعتبر السبب الاول لظهور الحبوب في البشرة، حيث انه يجب تنظيف ادوات المكياج مرة اسبوعيًا على الاقل لتجنب تراكم اي نوع من انواع البكتريا بها.
- ضمن الاشياء التي تساعد في تدمير حاجز البشرة في وقت اسرع هو استخدام الغسول اكثر من مرتين في اليوم، حيث ان الغسول يحتوي على مواد تنظف البشرة بعمق مما يساعد على جفافها بشكل كبير، فإذا تمت هذه العملية اكثر من مرتين في اليوم فإن البشرة لن تستفيد بالزيوت الصحية التي تقوم بإنتاجها.