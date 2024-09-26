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رياض - احمد صلاح - للعرايس أسرع مكون لتطويل الشعر، تعاني الكثير من السيدات من مشكله تساقط الشعر، ويبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على شعر طويل ومميز وجذاب لأن الشعر يضيف جمل للمرأة فيجب استخدام الكريمات والزيوت الطبيعية التي تساعد في نمو الشعر، فهناك بعض الأمور التي تأثر على الجسم فتقلل من نمو الشعر تعرض الجسم للاختلال هرموني وسوء تغذية، فهناك الكثير من المواد الطبيعية التي تفيد في العلاج.

للعرايس قبل العيد أسرع مكون لتطويل الشعر بجنون ومن أول استعمال

وصفة زيت الخروع

المكونات

كمية من زيت الخروع.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز.

طريقة التحضير

قومي بخلط زيت الخروع جيداً مع أحد الزيوت التي ترغب في استخدامها، قومي بوضع الخليط على فروه الرأس وتدليكه واتركيه من 30 إلي 45 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو.

وصفات طبيعية

وصفة البيض وزيت الخروع والخل

المكونات

بيضه.

3 ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة خل.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بوضع جميع المكونات في وعاء، واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض، قومي بوضع المكونات على شعرك مع التدليك واتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم عليك غسلة بالماء البارد.

للعرايس أسرع مكون لتطويل الشعر

وصفة العسل والبصل

المكونات

ثمرة كبيرة من البصل.

3-2 ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

قومي بتقطيع البصل وعصرة واستخرجي عصيره وضعيه في زجاج محكمة الغلق، قومي بخلط البصل والعسل معاً وضعيهم على فروة الرأس مع التدليك واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر عليك تكرار هذه الوصفة بشكل يومي لمدة شهر حتي تشعر بالنتيجة.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه سريعاً

وصفة الخردل والزبادي

المكونات

ملعقة من بودرة الخردل.

ملعقة من لبن الزبادي.

ملعقة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير