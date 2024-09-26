قنبلة التفتيح الفوري من كريم النشا والأرز الكوري للتبيض وشد التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - ماسك الأرز لشد الوجه وتبيضه في أسرع وقت ممكن، ومن المعروف أن الأرز من الأكلات الأساسية في حياة الجميع ويكثر تناوله باستمرار، ويحتوي الأرز على كربوهيدرات وهذا العنصر يعمل بصورة كبيرة على التخلص من التجاعيد اللي تظهر مع تقدم العمر وتسبب الكثير من الإزعاج لدى كافة السيدات، لذلك تجد أن ماسك الأرز من أكثر الماسكات الطبيعية للعناية بالبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك الأرز بأسهل طريقة وفي أقل وقت ممكن، تابعونا حضراتكم عبر المقال التالي.

ماسك الأرز لشد الوجه وتبيضه

يمكن معرفة طريقة عمل ماسك الأرز لشد الوجه وتبيضه من خلال الخطوات التالية، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات وتنقية البشرة من الشوائب وذلك من خلال الآتي:

المكونات

ربع كوب من الأرز.

عدة قطرات من زيت الروز ماري.

مقدار قطرات من زيت شجرة الشاي.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل ماسك الأرز للبشرة والمفيد للجلد بشكل كبير في عملية شد التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة في الجبهة وحول العين والفم، بالإضافة إلى إعطاء البشرة البياض والنضارة المطلوبة،

ونذكر الطريقة من خلال الآتي:

نحضر كوب من الماء ونضع به الأرز، ثم يتم رفع هذا الوعاء على النار ونتركه حتى ينضج تماماً.

نضيف إلى الأرز زيت الروز ماري، ثم زيت شجرة الشاي وعصير الليمون.

نقلب هذه المكونات جيداً ثم نضعها في الخلاط، ونقوم بتشغيله حتى يصبح الخليط ناعماً تماماً.

نضع هذا الماسك على البشرة مع مراعاة توزيعه جيداً.

يترك عليها لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه من هذا الماسك بالماء البارد حتى تتخلص من الخليط تماماً.

يفضل العمل على تكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً حتى تحصل على بشرة خالية من التجاعيد والبقع الداكنة.

ماسك النشا والأرز لشد البشرة

يمكن نقع 2 ملعقة كبيرة من الأرز في الماء لمدة ربع ساعة، ثم يتم رفعه على النار ليغلو ثم يطهو قليلاً.

يرفع من على النار وتركه يبرد ثم يفرك جيداً، ثم يضاف إليه ملعقة من النشا مع ملعقة صغيرة من ماء الورد.

تمزج المكونات معاً للحصول على قوام كريمي.

يطبق الكريم على البشرة واليدين ويترك لنصف ساعة ثم يتم فركه على البشرة وغسله بالماء الجاري، ثم يرطب بأي نوع كريم مرطب.