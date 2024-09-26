انت الأن تتابع خبر ضعي ملعقة كريم جليسوليد والنشا لتبييض الوجه والمناطق الداكنة وازالة الجلد الميت بنتيجة لا تصدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر نضارة وجمال البشرة من أكثر الأمور التي تشغل بال أي امرأة، فالمرأة طبقا لما خلقها الله تسعى دائما للحفاظ على بشرتها لتظهر بمظهر جميل وجذاب ومشرق، ومن خلال ذلك تهتم دائما لمعرفة أجدد الوصفات والتقنيات في تبيض الوجه، لذلك سوف نسرد لكي في هذا المقال وصفة طبيعية وآمنة تماما لتبييض الوجه بخلطة كريم جليسوليد والنشا.

خلطة تبييض الوجه بكريم جليسوليد والنشا

تبحث الكثير من النساء والفتيات عن أفضل الطرق الآمنة والمضمونة لتبيض الوجه من خلال مكونات طبيعية من المنزل، جميع النساء يحلمن ببشرة ناعمة و بيضاء مثل عارضات الأزياء لذلك تعد وصفة النشا والجليسوليد من أفضل وأشهر الوصفات الطبيعية التي تعطي الوجه نضارة وبياض يجعل كل من ينظر إليكي ينبهر من الجمال.

مكونات الوصفة :

ملعقة من كريم الجليسوليد، معلقتين من اللبن السايل

ملعقتين من ماء الورد، ملعقتين من النشا،ملعقتين من حليب البودرة.

وفي حالة البشرة دهنية تتم إضافة بعض قطرات من عصير الليمون، أما في حالة البشرة العادية فيتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون.

إذا كانت البشرة عادية يتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون.

وإذا كانت البشرة دهنية يتم إضافة عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير المكونات :

تضاف ملعقتين النشا مع ملعقة كريم الجليسوليد ويتم تقليبهم جيدََا، ثم يضاق ملعقتين حليب البودرة ثم تضاف ملعقتين اللبن السايل وملعقتين ماء الورد، ثم يضاف الليمون في حالة البشرة الدهنية أو زيت الزيتون في حالة البشرة العادية.

فوائد وصفة الجليسوليد مع النشا

مناسبة لجميع انواع البشرة بما فيهم الحساسة والدهنية.

يمكن استخدام الوصفة على جميع أجزاء الجسم وليس الوجه فقط.

تعطي البشرة نظافة عميقة، ويمكن استخدامها في التخلص من حب الشباب.

يرطب البشرة ويمنع تراكم الدهون.

يمكن استخدام الوصفة في المناطق الحساسة.

الاحتياطات وطريقة الاستخدام

قبل البدء في تطبيق الخلطة على البشرة يجب أتباع النصائح الأتية حتي تحصلي على نتائج أفضل وبشرة فاتحة 10 درجات.