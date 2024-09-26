«هتتحسر على كل جرام رميته»... كل هذه الطرق يمكنك استخدامها لتوفير الاموال لشراء المنظفات فقط باستخدام قفل القهوه اليك الطريقه العجيبه والعبقريه!!

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رياض - احمد صلاح - تتبقى بعض بقايا القهوة في القاعدة، والتفل هو البن المطحون المستخدم في إعداد القهوة، و يتكون التفل المتبقي بعد تحضير القهوة من حبوب البن المستعملة، وغالبا ما يكون مبللا ببعض السوائل الناتجة عن القهوة، و يتخلص الجميع منه بعد شرب القهوة، لكن ستفاجأ بمختلف الاستخدامات التي يمكن أن يقدمها هذا التفل في مجالات حياتك، حيث يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البشرة والشعر والجسم، بالإضافة إلى العديد من الاستخدامات الأخرى في المنزل، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

ازاله الدهون وتنظيف الاطباق باستخدام تفل قهوه

على سبيل المثال، يمكن استخدام التفل كمنظف طبيعي للأدوات والمعدات المطبخية، حيث يساعد خشنه في التخلص من البقع والرواسب، و كما يمكن استخدامه لتعطير المنزل، من خلال وضع التفل المتبقي في كيس قماشي ثم وضعه في أماكن مختلفة داخل المنزل لإضفاء رائحة قهوة منعشة.

ازاله الرائحه الكريهه باستخدام قفل القهوة

تنظيف اليدين يعد استخداما اخر للتفل، حيث يمكن الاستفادة من التفل المبلل في التخلص من الروائح غير المرغوب فيها مثل الثوم والبصل، و بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحضير قناع طبيعي للوجه عن طريق مزج التفل المبلل مع عسل النحل وقليل من زيت الزيتون، مما يساهم في تقشير البشرة وتنعيمها.

وسائل لتفتيح اثاث المنزل