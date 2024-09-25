"اختراع رهيب.. ملعقة كولاجين طبيعي هترطب وتفتح بشرتك من أول مرة وبمكونات طبيعية 100%"

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رياض - احمد صلاح -يعد الكولاجين من أهم العناصر للعناية بالبشرة والشعر حيث يعمل على تغذية البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتجاعيد ومع التقدم في العمر يقل إفراز الكولاجين الطبيعي في البشرة ولكن يمكن تعويضه بطرق طبيعية فعالة تحتوي على العديد من الفوائد يمكن تحضير ماسكات الكولاجين بسهولة باستخدام مكونات بسيطة.

ملعقة كولاجين طبيعي هترطب وتفتح بشرتك

ماسك الكولاجين والطين الفرنسي من الوصفات القوية لتغذية البشرة مكوناته تشمل نصف ملعقة صغيرة من الكولاجين البودرة وملعقة صغيرة من طين الورد الفرنسي ونصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من جل الصبار يتم مزج المكونات جيدًا للحصول على خليط كريمي يوضع على الوجه بعد غسله مع تجنب منطقة العينين يترك على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يتم رش الماء وإزالته برفق وغسل الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك يتم وضع المرطب للحصول على بشرة ناعمة ورطبة.

ملعقة كولاجين طبيعي