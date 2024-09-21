انت الأن تتابع خبر «مش هتحتاح لدكتور تاني خلاص».. طريقة جهنمية لإزالة الشمع من الأذن نهائيا بدون ألم في المنزل .. هتعملها بنفسك في 3 دقائق بس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجود شمع الأذن يعتبر أمرا طبيعيا ومفيدا، حيث يعمل كحاجز لحماية الأذن من دخول الجسيمات الصغيرة مثل الغبار والأتربة والحشرات وغيرها من الملوثات التي قد تؤدي إلى انسداد أو ضرر بالأذن أو حتى ثقب طبلة الأذن، ومع ذلك، قد يتحول تراكم الشمع بكميات كبيرة إلى مشكلة شائعة خاصة في الآونة الأخيرة، لأسباب عديدة لذلك من الضروري معرفة كيفية تنظيف الأذن وغسلها في المنزل بشكل آمن دون الحاجة لزيارة الطبيب لإزالة الشمع الزائد.

أسباب تراكم شمع الأذن

بعض الأفراد يقومون بإنتاج كميات كبيرة من شمع الأذن بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تراكمه كما أن استخدام أعواد القطن أو الأدوات الحادة لتنظيف الأذن قد يؤدي إلى دفع الشمع إلى عمق القناة السمعية بدلا من إزالته، مما يسبب انسدادها هناك أيضا عوامل أخرى كوجود قنوات سمعية ضيقة بشكل طبيعي، مما يزيد من احتمالية تراكم الشمع لديهم بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام المتكرر لسماعات الأذن أو سدادات الأذن يمكن أن يساهم في دفع الشمع إلى أعماق القناة السمعية.

كيفية تنظيف الأذن من الشمع في المنزل

لتنظيف الأذن في المنزل، يمكنك استخدام محلول ملحي أو زيت أطفال خالي من المواد الكيميائية وآمن ضعي قطرة أو اثنتين من الزيت داخل الأذن، ثم أضيفي المحلول الملحي ميلي رأسك إلى الجانب بحيث تكون الأذن المستهدفة في الأسفل، تساعد هذه الوضعية في تفكيك الشمع المتراكم ومع استخدام الزيت، سيتساقط الشمع بسهولة من الأذن تكرار هذه الطريقة بانتظام يساعد في الحفاظ على نظافة الأذن ومنع تراكم الشمع.

طريقة تنظيف الأذن باستخدام صودا الخبز

يمكنك إزالة شمع الأذن في المنزل باستخدام صودا الخبز، فهي تعمل على إذابة الشمع بطريقة آمنة عن طريق الخطوات التالية:

يتم إذابة نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 100 مل من الماء الدافئ.

يتم وضع المحلول في زجاجة لها القطارة.

قم بإمالة رأسك إلى الجانب ومن ثم التنقيط برفق من 5 إلى 10 قطرات من المحلول في أذنك، نقطة واحدة في كل مرة.

قم بترك المحلول في الأذن لمدة تصل إلى ساعة، ثم اغسله بالماء.

افعل ذلك مرة واحدة في اليوم، و قد تحتاج إلى يومين حتى يختفي شمع الأذن.

لا تستخدم محلول صودا الخبز لمدة تزيد عن أسبوعين، فقد تسبب جفاف الأذن وإكزيما الجلد.

طريقة إزالة شمع الأذن للأطفال في المنزل