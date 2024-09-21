انت الأن تتابع خبر النظام الغذائي لمرضى السكري من النوع 2..! أطعمة يجب تناولها وتجنبها.. أفضل أنظمة غذائية تساعد فى ضبط مستوى السكر فى الدم..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النظام الغذائي السليم يتطلب ضبط مستوى السكر في الدم، إدارة وزنك، وتحقيق شعور بالتحسن العديد من الخطط الغذائية المعروفة قد تقدم لك دليلاً لتحقيق ذلك، من خلال اختيار الأطعمة التي تفضلها، مما يساعدك على الالتزام بها.

أولا ابدأ بالأساسيات

قلل من تناول الأطعمة المقلية، والحلويات، والمشروبات المحلاة، وأي شيء يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون بدلاً من ذلك، ركز على تناول كميات كبيرة من الخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والفواكه، والدهون الصحية.

قد تحتاج إلى تناول الطعام كل بضع ساعات للحفاظ على مستويات السكر في الدم، ويمكن لطبيبك مساعدتك في تنظيم نظامك الغذائي ليكون مفيدًا لصحتك.

يعتمد هذا النظام الغذائي المفيد لصحة القلب على تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الأسماك والدجاج والمكسرات وزيت الزيتون والبقوليات والحبوب الكاملة وقد أظهرت الأبحاث أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية وتوصي الجمعية الأمريكية للسكري النساء بتناول أكثر من مشروب واحد يوميًا، والرجال باثنين.

النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات