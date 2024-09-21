انت الأن تتابع خبر ولا كانت تخطر ع بال حد..! فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها..!ياريتني عرفتها من زمان ؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحلبة تعتبر من المشروبات الطبيعية الصحية والمفيدة للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً لكن بعض الأشخاص يفضلون إضافتها إلى الحليب بسبب طعم هذا المزيج الرائع، ويعشقونه كثيراً إلا أن الحقيقة تشير إلى أن الفوائد تتعلق بكل منهما على حدة، وليس كمزيج إليكم أفضل طريقة لتحضير كوب من الحلبة مع الحليب في السطور التالية، بالإضافة إلى استعراض الفوائد التي تجنيها الجسم بعد تناول هذا المشروب.

طريقة عمل الحلبة باللبن

لا مشكلة في الالتزام بتناول هذا المشروب الصحي، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن الكميات المناسبة نظرًا لاحتوائه على السكر المضاف وللحساسية التي قد تظهر لدى بعض الأفراد ولإعداد الحلبة بالحليب نتبع الخطوات التالية:

نضع ملعقة واحدة من حبوب الحلبة النظيفة في كوب من الماء، ثم نقوم بغليهم معًا على النار حتى ينقص مستوى الماء ليصبح تقريبًا نصف الكمية.

ثم نرفع الوعاء عن النار ونتركه حتى تنخفض درجة الحرارة تمامًا ويصبح بالإمكان استخدامه، بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة التالية.

قم بإضافة كمية مناسبة من الكركم المحمص مع قليل من الملح إلى كوبين من الحليب، ثم أضف الحلبة المذابة في الماء وامزج جميع هذه المكونات معًا حتى تتجانس، لتصبح الحلبة بالحليب جاهزة.

فوائد الحلبة باللبن