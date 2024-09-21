معجزة تأثير كريم زبدة الشيا لشعرك الخشن والمجعد هيخليه ناعم زي الحرير في 30 دقيقة

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رياض - احمد صلاح - زبدة الشيا هي إحدى الهدايا التي تقدمها لنا الطبيعة كل يوم، وقد أثبت فعاليته بكفاءة في القضاء على العديد من المشاكل التي تواجه الجلد والشعر، حيث إنه غني بالعديد من الخصائص العلاجية الفريدة التي تميزه عن المواد الطبيعية الأخرى، لذلك سوف نتحدث عنه ونلقي نظرة فاحصة على فوائد هذه الثروة الثمينة، وكذلك كيفية استخدام زبدة الشيا لإصلاح أي ضرر يلحق بجمالك مع قائمة أسعار أفضل الأنواع في السوق العربي.

خلطة زبدة الشيا ونشا الذرة

ومع قدوم أصعب فصول السنة وهو الصيف هذا الذي يجعل الشعر يتعرض للحر الشديد والتقصف والخشونة، لذلك يتساءل الكثير من الفتيات عن وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، وجدنا لك الحل وهي وصفة زبدة الشيا، زبدة الشيا من أكثر الأشياء التي تغذي وتقوي ونعيم الشعر أضرار، لذلك قمنا بعرض مكونات وصفة زبدة الشيا الشهيرة لتنعيم وتقوية الشعر.

المكونات:

نشا الذرة.

زبدة الشيا.

طريقة التحضير:

تذوب زبدة الشيا عن طريق وضعها في الميكروويف.

ثم أضيفي نشا الذرة إليها حتى تصبح عجينة.

ضعي المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه جيداً.

بلسم الشعر بزبدة الشيا والذي يمكن استخدامه لمدة أسبوع بعد عمله.

كيفية صنع خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر

المكونات:

4 ملاعق طعام خام زبدة الشيا.

ملعقة زيت أرغان.

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء، ثم اخلطي كلا من زبدة الشيا وزيت الأرجان وزيت جوز الهند والعسل وزيت البرتقال أو الليمون معًا باستخدام خلاط كهربائي.

ضعي المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد.

كرري هذه الطريقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد زبدة الشيا للشعر بشكل عام

من المعروف أن زبدة الشيا يتم تصنيعها من البذور الموجودة داخل ثمار الشيا المطحونة والمغلية في الماء.

من أهم أستخدامات زبدة الشيا فأنه يستخدم كثيراً في مستحضرات التجميل نظراً لأنه يحتوي على العديد من الفوائد منها فيتامين أ وج بالإضافة لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة.

وهذه هي فوائد زبدة الشيا بشكل عام للشعر:

تساعد على ترطيب الشعر لاحتوائها على فيتامين أ.

تعمل كمطهر ومنظف للشعر لاحتوائها على فيتامين سي الذي يقضي على جميع التهابات الجلد.

يرطب فروة الرأس ويحميها من الملوثات البيئية مثل أشعة الشمس فوق البنفسجية.

يساعد على ترطيب الشعر الجاف.

وفي النهاية فأنه يعد كيراتين قوي وفعال على الشعر المجعد، حيث يجعل الشعر ناعم كالحرير.

خلطة زبدة الشيا لترطيب البشرة

المكوّنات:

3/4 كوب من زبدة الشيا.

6 -10 قطرات من أي نوع من الزيوت الأساسية.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

1/2 كوب من زيت اللوز الحلو وزيت بذور العنب وزيت جوز الهند وزيت لب النخيل.

طريقة التحضير: