انت الأن تتابع خبر “ماتخطرش على بال الجن الأزرق" .. أفضل طريقة على الإطلاق للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والزيت المغشوش .. «متخليش حد ينصب عليك» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت شهرة ويتم استخدامه في جميع المطابخ حول العالم، وليس لأنه كمكون أساسي في عملية الطهي، ولكن يعد عنصر مهم في الكثير من العلاجات التقليدية والعناية بالبشرة والشعر، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من المواد الغذائية الهامة منها أوميجا 3 والفيتامينات وعلى الرغم من تعدد فوائده الصحية والغذائية العديدة ومن الصعب على البعض التعرف على زيت الزيتون الأصلي والزيت المغشوش منه فى بعض الأحيان، وسوف نتعرف على التفصيل في مقال اليوم.

طريقة ذكية للتفريق بين زيت الزيتون الاصلى والمغشوش

نقوم بعمل اختبار عدد من نقاط من زيت الزيتون ليتم التعرف على مصدره هل هو اصلي ام مغشوش وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الرائحة: عبر رائحته النفاذة وإذا لم توجد فهذا مغشوش.

اللزوجة: نجد زيت الزيتون لزج جدا للغاية عن باقي أنواع الزيوت.

اللون: نجد زيت الزيتون الاصلى لونه مائل الى الأخضر، ويعني أنه قد تم عصره بشكل حديث، أما اذا كان لونه اصفر فهذا مغشوش.

المذاق: أن زيت الزيتون يكون ذو مذاق خاص به ولا يتغير مع الوقت ابدا.

معدل الحموضة: يتميز زيت الزيتون الأصلي بأنه يكون ذو حموضة منخفضة جدا لا تزيد عن واحد في المائة، أذا وجدت الزيت حموضته عالية ويصنف على أنه زيت مغشوش.

كيفية التعرف على زيت الزيتون الاصلى والمغشوش

كي تستطيع التفريق بين زيت الزيتون الاصلى والمغشوش يكون عن طريق ما يلي: