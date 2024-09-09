انت الأن تتابع خبر سبحان الخالق..عشبة عربية سحرية تخفض السكر التراكمي بسرعة البرق وتضبط معدل الجلوكوز! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشير اختبار تحمل الجلوكوز الفموي إلى أن المعدل الطبيعي للسكر في الدم يجب أن يكون أقل من 140 ملجم/ديسيلتر (7.8 مللي مول/لتر)، في حين أن القراءات التي تتجاوز 200 ملجم/ديسيلتر (11.1 مللي مول/لتر) بعد ساعتين من تناول محلول الجلوكوز تُشير إلى الإصابة بمرض السكري. وإذا كانت القراءات تتراوح بين 140 و199 ملجم/ديسيلتر (7.8 و11.0 مللي مول/لتر)، فإن ذلك يدل على وجود مرحلة ما قبل السكري. يتطلب إجراء الاختبار صيام الشخص طوال الليل، ثم شرب محلول سكري، ويتم قياس مستوى السكر في الدم على فترات خلال الساعتين التاليتين.

أعشاب سحرية تخفض السكر التراكمي