انت الأن تتابع خبر «عطار إبن حلال قاللي عليها»..عشبة من الجنة تقضي على ورم السرطان تماما وتنمو في الشتاء.. طريقة الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد بقلة الرجلة واحدة من النباتات البرية التي تنمو تلقائياً وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد دون تدخل بشري في زراعتها، وتعرف أيضا بأسماء أخرى مثل “البقلة” أو “الفرفحينا”. تمتاز هذه النبتة بقدرتها الكيميائية الفريدة على مكافحة الأمراض الخطيرة، حيث تساهم بشكل كبير في القضاء على السرطان وتخفيض مستويات الكوليسترول بشكل نهائي.

عشبة الرجلة ورم السرطان

تعد الرجلة من الأعشاب البرية التي تنمو طبيعياً في الحقول، وتحتوي على مواد كيميائية ومركبات مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية للأمراض المستعصية، وتشبه النبتة إلى حد كبير أوراق البطيخ، بأوراقها الصغيرة العريضة والسميكة، ويمكن تناولها نيئة أو مطبوخة مثل الملوخية والسبانخ. تتواجد بكثرة في حقول الوادي الجديد، وتظهر بشكل عشوائي خلال فصل الصيف، وتساهم في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان.

فوائد عشبه الرجلة

كما تعتبر الرجلة جزءا من الطب التقليدي الصيني، حيث تستخدم في علاج العديد من الأمراض الخطيرة، وفقا للمهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية ببلاط، فإن الرجلة تنبت عشوائيا وتستخدم لعلاج التهابات الجهاز الهضمي، القرحة، طرد الديدان، وتخفيف مشاكل المعدة مثل الإسهال والتقيؤ، بالإضافة إلى علاج الصداع والحمى، وإيقاف النزيف.

فوائد أخرى