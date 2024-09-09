انت الأن تتابع خبر كنز سحري في مطبخك!!.. مكون سرى ضعية فى الشامبو لتطويل الشعر للركب وتكثيفة ونمو الشعر بدون توقف ومنع الشيب وملئ الفراغات مثل شعر الهنود بسرعة البرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تسعين للحصول على شعر طويل وكثيف، وإليك السر الذي قد يغير روتينك اليومي: القرنفل! هذه التوابل العطرية ليست فقط لذيذة بل هي أيضا مفيدة لشعرك، وتعرفي على كيفية استخدام القرنفل في الشامبو لتحقيق نتائج مذهلة.

فوائد القرنفل لشعرك

القرنفل غني بالعديد من الفوائد لشعرك، من أبرزها:

مكافحة الفطريات: يعمل القرنفل كمطهر لفروة الرأس، مما يقلل من مشاكل الفطريات.

يعمل القرنفل كمطهر لفروة الرأس، مما يقلل من مشاكل الفطريات. التخلص من القشرة: يساعد في القضاء على القشرة ويمنع ظهورها مرة أخرى.

يساعد في القضاء على القشرة ويمنع ظهورها مرة أخرى. منع الالتهابات والحكة: يقي من الالتهابات التي تسببها الحرارة أو العرق، ويقلل من الحكة.

يقي من الالتهابات التي تسببها الحرارة أو العرق، ويقلل من الحكة. تأخير ظهور الشيب: يساعد في تأخير ظهور الشيب المبكر ويحسن لون الشعر.

يساعد في تأخير ظهور الشيب المبكر ويحسن لون الشعر. إطالة الشعر وتكثيفه: يعزز من نمو الشعر ويزيد من كثافته، ويمنحه لمعانا طبيعيا.

كيفية استخدام القرنفل مع الشامبو

تحضير القرنفل: اطحني كمية من القرنفل حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

اطحني كمية من القرنفل حتى يتحول إلى مسحوق ناعم. خلط القرنفل بالشامبو: أضيفي المسحوق إلى عبوة الشامبو وامزجي جيدا، كلما زادت كمية الشامبو، زيدي كمية القرنفل.

أضيفي المسحوق إلى عبوة الشامبو وامزجي جيدا، كلما زادت كمية الشامبو، زيدي كمية القرنفل. التوزيع: رجي العبوة جيدا لتوزيع القرنفل بشكل متساوٍ.

رجي العبوة جيدا لتوزيع القرنفل بشكل متساوٍ. التطبيق: اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد، واتركيه على شعرك لمدة 5 إلى 7 دقائق قبل الشطف.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد، واتركيه على شعرك لمدة 5 إلى 7 دقائق قبل الشطف. التكرار: استخدمي الشامبو المزود بالقرنفل مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

استخدام زيت القرنفل كبديل