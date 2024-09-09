انت الأن تتابع خبر «معجزة ربانية ».. 5 حبات من "القرنفل وملعقة من الهيل"... كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات..أسرار خلطة يبحث عنها الجميع..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الهيل والقرنفل من أكثر المكونات قوة في المطبخ، وغالباً ما تستخدم في المنازل الهندية للطبخ والطب الشعبي، هذه المكونات محملة بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحقق إنجازات رائعة على صحة الشخص وجماله، وتمتاز هذه الجرعة العجيبة بمواصفات مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة والخلايا الضارة.

يستخدم الهيل في عدة أطباق مختلفة في جميع أنحاء العالم، وهو يتمتع برائحة فريدة وجذابة، ويعتبر معرفته من قبل الجميع، يعرف الهيل في بعض الدول العربية مثل مصر باسم الحبهان.

ومن الأمور الغير معروفة عنه أنه يمنح الشعر لمعانًا وبريقًا يجعله يبدو أكثر جمالًا وقوة، وهو توابل ضرورية في الطبخ الهندي.

يحتوي الهيل أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا، ولاحظ الهنود القدماء فوائد الهيل لجسمنا منذ فترة طويلة.

تعتبر الخصائص المضادة للأكسدة في الهيل، وبالأخص الهيل الأسود، مفيدة لصحة فروة رأسك وتساهم في تحسينها، مما يساعد على علاج رائحة الفم الكريهة ويساهم في الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

يمكن استخدام الهيل بشكل متنوع، سواء كمسحوق أو زيت أساسي أو مكمل غذائي أو حبوب، ولا يقتصر استخدامه على التوابل فحسب بل يمكن إضافته إلى عدة أطعمة مختلفة من الأطباق الساخنة والحارة والحلويات والمخبوزات واللحوم والمشروبات وحتى القهوة.