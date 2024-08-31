انت الأن تتابع خبر من النهارده اسنانك هاكون بتلمع.. أسباب تغير لون الأسنان وكيفية العناية والحفاظ على لونها الطبيعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثبتت الدراسات أنه يوجد العديد من الأشخاص التي تتعرض إلى تغير في لون الأسنان، ويوجد العديد من الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى ذلك، حيث أن التغيير في لون الأسنان يسبب شعور بالضيق والحزن للكثير لذلك يبحثون دومًا عن أفضل طرق للتخلص من ذلك وإرجاع لون الأسنان الطبيعي، حيث يوجد العديد من الوصفات الطبيعية تساعدك في تفتيح لون الأسنان تدريجياً بدلاً من الذهاب إلى طبيب الأسنان، ولكن في بعض الأحيان يكون أفضل طريقة لتحسين لون أسنانك هو اللجوء إلى عمل تبييض في العيادات لذلك تابع أهم أسباب تغيير لون الأسنان وكيفية علاجها.

أسباب تغير لون الأسنان

يوجد أسباب مختلفة وبعض المشروبات التي تسبب تغير في لون الأسنان يمكنك التعرف عليها لكي تتجنبها وهي كالتالي:

من أكثر المشروبات التي تسبب تغيير في لون الأسنان:

القهوة.

الشاي.

الكركم.

الشمندر الأحمر.

التوت.

وأيضاً كثرة التدخين يؤثر كثيراً على لون الأسنان لذلك يجب تجنب التدخين.

وأيضاً المضادات الحيوية وتسوس الأسنان.

كما أن أمراض الكبد في بعض الأحيان يتسبب في إنتاج كمية من البيليروبين الذي يسبب إنتاج كميات من صبغة صفراء في الجسم تزيد من تغيير لون الأسنان.

كيفية العناية بالاسنان والحفاظ على لونها الطبيعي

يوجد بعض طرق العناية بالأسنان المختلفة التي تساعدك في الحفاظ على لونها الأبيض الطبيعي وهي كالتالي: