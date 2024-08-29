انت الأن تتابع خبر نصائح أخفاها عنك الجميع .. طريقة جبارة لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طريقة منزلية مفيدة وآمنه تغنيك عن الطبيب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مم منا لا يريد امتلاك جسمه صحيا خاليا من الأمراض البداية تكون من خلال الحفاظ على نظافة القولون لأنهم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة ويمكن أن يتم هذا بكل سهولة من خلال إتباع نظام غذائي صحي، يجمع ما بين الخضراوات والفواكه وفي هذا الموضوع من خلال السطور القادمة لهم سوف نتعرف مع نصائح وأطعمة لابد من أن يتم الانتظام على تناولها بما يسهم في التخلص من البراز المتحجر.

نصائح لتنظيف القولون

أولا يتم تناول الحبوب الكاملة سنجد أنها تعمل على تحسين إلى حد كبير وهذا بدوره يسهم في تنظيف القولون من البراز المتحجرة الموجود في الأمعاء الغليظة على أن يكون هذا بشكل مستمر والبعد عن تناول الأطعمة المصنعة أو اللحوم الحمراء لأنها تؤدي للإصابة بأمراض القولون.

ثانيا تناول الماء بمعدل يومي ثمانية أكواب على الأقل بما يسهم في تنظيف القولون وتسهيل حركه الأمعاء.

ثالثا العمل على ممارسة الرياضة ويراعى أن يتم هذا بشكل منتظم لأنه يسهم بكل تأكيد في تنظيف القولون والأمعاء.

وأخيرا، تجنب التوتر العصبي والقلق والضغط النفسي لأن هذا يؤثر بشكل سلبي على صحتك ويراعى استشاره الطبيب في حاله تفاقم الحالة المرضية.

مشروب لتنظيف القولون