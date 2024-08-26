انت الأن تتابع خبر درجاته تجنن .. تنت طبيعي للخدود بدرجات الأحمر والبينك المختلفة اصنعيه في البيت وهيرطب شفايفك ووجهك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص كل امرأة على الظهور بشكل جميل ويتم ذلك من خلال العناية بشعرها وبشرتها وجسمها دائما، ويعتبر احمر الخدود أحد المستحضرات التي تحرص على استخدامها الكثير من النساء بشكل يومي، ولكن بإمكانك الحصول على مورد طبيعي الآن دون الحاجة لشرائه بأسعار مكلفة أو التعرض لأضرار البشرة، وذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية وبسيطة في منزلك، ولذلك سنطلعك على طريقة عمل تنت طبيعي للخدود في المنزل بمكونات بسيطة من خلال موقعنا دوت الخليج .. تابعونا.

تنت طبيعي للخدود بدرجات الأحمر

المكونات:

ملعقتين من كريم الفازلين.

نصف ملعقة من مسحوق دم الغزال.

3 قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإحضار علبة صغيرة وضعي فيها المكونات وقومي بخلطها جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك يمكنك استخدامها على الشفتين أو الكعبين أو البشرة عند تنظيفها تماما من الجلد الميت والدهون الزائدة من خلال غسله بالغسول أو المقشر المناسب وتجفيفه جيدا بمنشفة قطنية.

كما ستلاحظين ترطيب البشرة واحمرارها بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام مستحضرات التجميل الضارة أو دفع بالغ باهظة لصالونات التجميل.

كما يلزم أن تحرصي على استخدام تلك الوصفة بشكل يومي على بشرتك من أجل الحصول على النعومة والترطيب الذي ترغبين فيه.

طريقة عمل تنت الكركديه والنشا

المكونات:

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقتين من الكركديه.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

3 قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام: