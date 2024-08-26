انت الأن تتابع خبر"عشبة جبارة " ... حلول طبيعية ستجدها في هذا النبات بنتائج فوق الوصف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الميليسة والمعروفة أيضاً باسم بلسم الليمون، هي عشبة عطرية فريدة من نوعها تشتهر برائحتها اللطيفة التي تشبه رائحة الليمون، وهي تنتمي إلى عائلة النعناع وقد استُخدمت في الطب التقليدي لعدة قرون لقدرتها على تعزيز جودة النوم، وكذلك لتعزيز المزاج وتحسين الوظيفة الإدراكية.

طريقة استخدام المليسة للعناية بالبشرة

نجد أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن إن نتباعها من أجل تحضير ماسك يعالج مشاكل البشرة بشكل عام، ويتم ذلك عن طريق المليسة، وأبرز هذة الطرق :

ماسك عشبة المليسة والماء

عشبة المليسة.

ماء ساخن.

طريقة التحضير

في البداية تُغلى عشبة الميليسة وتُترك لتبرد.

صفيها جيداً واحتفظ بالمحلول فقط.

تُنقع كرة قطنية وتوضع على البشرة.

ماسك عشبة المليسة والعسل لترطيب الشفاه

10 قطرات من زيت المليسة.

ملعقة ونصف من شمع العسل (مبشور).

ملعقة عسل.

طريقة التحضير

سخن الزيت وشمع العسل والعسل الخام في وعاء عميق حتى يذوب الشمع.

ارفع الوعاء عن النار وأضف الزيت العطري.

ثم ضع الوعاء في حمام ماء بارد.

استخدم ملعقة للتقليب بسرعة لمدة 30-45 ثانية حتى يتجانس الخليط.

اسكب هذا الخليط في وعاء زجاجي واتركه يبرد قبل استخدامه.

أهمية المليسة للبشرة