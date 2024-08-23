فايتك كتير ياللي متعرفش..!! فاكهة جبارة توجد في جميع الدول العربية تخفض الكوليسترول وتسيطر على مرض السكري وتخلصك من مشاكل القولون فما هي!!

انت الأن تتابع خبرفايتك كتير ياللي متعرفش..!! فاكهة جبارة توجد في جميع الدول العربية تخفض الكوليسترول وتسيطر على مرض السكري وتخلصك من مشاكل القولون فما هي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاكهة يمكن أن تتناولها مجففة أو طازجة، وبها كنز كبير نظرًا لعناصرها الغذائية العالية لصحة الإنسان، توجد في غرب آسيا لكن تزرع الآن في العديد من الأماكن خلال السنة، حيث تعتبر من أعضاء عائلة التوت، كما بها العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، وتحتوي على ثروة غنية من المغذيات المفيدة مثل: فيتامين A فيتامين B1، وفيتامين B2 والحديد والكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

الفوائد الصحية للتين البرشومي

الوقاية من الإمساك

تحتوي كل ثمرة على خمس جرامات ألياف وهذه نسبة عالية تعزز صحة الإنسان، ووظيفة الأمعاء وتمنع الإمساك وتنظم حركة الأمعاء، وتخلص الشخص من الإمساك، وتزيل الإسهال.

فقدان الوزن

يساعد التين البرشومي في التخلص من الوزن الزائد للأشخاص الذين يعانون من مرض السمنة، لكن تحتوي ثمرة التين على سعرات عالية فلا بد عدم الإفراط من تناوله لمرضى السمنة لأنها قد تسبب زيادة في الوزن.

الوقاية من أمراض القلب

يحتوي التين على مركب الفينول والاوميجا 6 والاوميجا 3، ويعتبر من الأحماض الدهنية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يمكن تناول مغلي أوراق التين للتخلص من الدهون الثلاثية.

الحماية من سرطان الثدي