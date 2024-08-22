انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين! ... ملعقة واحده من هذه العشبة.. تنهي كل اوجاعك للابد .. اوراق هذه الشجرة معجزة ربانية كالسحر تنهي سكري الدم وفوائد كثيرة ! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في تصريحات من مواطن سعودي عن شجرة فريدة من نوعها وتعتبر شجرة نادرة ولها خصائص كثيرة مميزة، حيق انها تعمل على القضاء على البعوض عن طريق طردة بسبب رائحتها النفاذة والتي إبعاد البعوض والحشرات، اضافةً إلى ذلك فإن اوراقها تساعد على الحد من المشاكل التي تحدث بسبب مرض السكر، ويمكن ايضًا للمواطنين الراغبين في زراعة شجر “النيم” ان يتم زرعة في المنزل، حيث انه في حالة زرعة في المنزل فإن هذا سوف يساهم في التقليل من وجود البعوض والحشرات المزعجة التب تنتشر بكثرة خاصةً في مناطق وجود الاشجار، وتساعد ايضًا في التقليل من اعرض مرض السكر.

استخدامات اوراق شجرة النيم