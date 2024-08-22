انت الأن تتابع خبر من غير ما تعمل ريجيم أو رياضة ... مشروب طبيعي جبار لإنقاص الوزن بسعر رخيص.. لن تتخيل النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من الأشخاص في إنقاص وزنهم أو الحفاظ عليه خاصة خلال فصل الصيف، وذلك من خلال تناول عصير الكرفس الذي يحتوي على الألياف الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، كما أنه عصير منخفض السعرات الحرارية يدعم أهداف فقدان الوزن ويعزز من الشعور بالشبع عند استخدامه في نظام غذائي متوازن.

مشروب مذهل هيخليك تخسر نص وزنك

يتمتع الكرفس بخاصية طبيعية لتبريد الجسم مما يخفف من حرارة الصيف، حيث يساعد عصير الكرفس على تعزيز الشعور بالنشاط والانتعاش خاصة في المناخ الحار، كما أن الكرفس حل فعال وسريع للتخلص من الوزن الزائد بجانب التمارين الرياضية ونمط الحياة الصحي والحمية الغذائية للحصول على جسم رشيق ومثالي بدون تعب.

طريق تحضير مشروب الكرفس

احضري حزمة من الكرفس الطازجة.

قومي بغسلها بشكل جيد تحت الماء الجاري للتخلص من بقايا المبيدات الحشرية والغبار.

قومي بتقطيع سيقان الكرفس إلى قطع صغيرة.

ضعي قطع الكرفس في الخلاط الكهربائي.

أضيفي كمية مناسبة من الماء.

قومي بخلط المكونات معًا بشكل جيد.

سوف تحصلين على خليط ناعم.

قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة نظيفة.

فوائد عصير الكرفس

يحتوي عصير الكرفس على الكثير من الفوائد التي تأتي على النحو التالي: