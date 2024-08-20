انت الأن تتابع خبر أبرزها المعجنات .. هذه الأطعمة لا تتناولها على معدة فارغة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ينصح خبراء الأغذية، بتجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات في فترة الصباح بسبب تأثيرها السلبية على الصحة ومن الممكن أن تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة.



وفيما يلي سنستعرض مجموعة من الأطعمة والمشروبات

التي قد تسبب لك بعض الانزعاج إذا استهلكتها دون تناول وجبة مسبقة، وسنقدم لك بدائل صحية ونصائح لتفادي تأثيراتها السلبية.

القهوة والشاي

قد تبدو القهوة أو الشاي الأكثر بديهية لبدء اليوم، إذ يمدك الكافيين بالطاقة التي تحتاجينها للاستيقاظ والانطلاق. لكن، للأسف، تناول هذه المشروبات على معدة فارغة يمكن أن يكون له تأثير معاكس؛ فالكافيين يحفز إفراز أحماض المعدة، ما قد يسبب حرقة المعدة والشعور بالغثيان، إذا كنتِ لا تستطيعين الاستغناء عن قهوتك الصباحية، جربي تناولها بعد وجبة خفيفة أو مع بعض الحليب لتقليل تأثيرها على معدتك.



الفواكه الحمضية

البرتقال، الليمون، والجريب فروت مليئة بالفيتامينات والمنعشات، لكن تناولها على معدة فارغة قد يكون قاسيًا على معدتك. الحموضة العالية في هذه الفواكه يمكن أن تسبب تهيجًا في بطانة المعدة، خاصة إذا كنتِ تعانين من مشاكل معدية مسبقًا. أفضل وقت للاستمتاع بهذه الفواكه هو بعد تناول وجبة تحتوي على بعض البروتينات أو الحبوب.

الموز

الموز يبدو خيارًا مثاليًا للإفطار السريع، ولكن هناك جانبًا يجب أن تكوني على علم به، إذ يحتوي الموز على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى اختلال توازن هذه المعادن في الجسم إذا تم تناوله على معدة فارغة. قد يكون من الأفضل دمج الموز مع أطعمة أخرى في وجبة الإفطار، مثل الزبادي أو الشوفان.

الطماطم

الطماطم مليئة بالمغذيات، ولكنها أيضًا غنية بالأحماض التي تسبب المشاكل في المعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة. للحفاظ على صحتك، جربي إضافتها إلى طبق يحتوي على بعض الدهون الصحية أو الحبوب.

المشروبات الغازية

على الرغم من أن المشروبات الغازية قد تبدو منعشة، بيد أنها ليست الخيار الأمثل لبداية يومك. تناولها على معدة فارغة يزيد حموضة المعدة ويؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

المعجنات والمخبوزات