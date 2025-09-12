الرياض - كتبت رنا صلاح - أشارت إدارة الأرصاد الجوية، في تقريرها إلى أن درجات الحرارة تسجل الجمعة، أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في مناطق السهول والبادية.

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها اليوم

بينما تسود أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 34 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 29، وفي البحر الميت 39 - 27، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

وتبقى الأجواء حتى الاثنين، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيًا في مناطق السهول والبادية، بينما تستمر الأجواء الحارّة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.