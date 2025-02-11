دبي تحافظ على لقب أنظف مدينة بالعالم للعام الخامس على التوالي

رياض - احمد صلاح - للعام الخامس على التوالي، تواصل مدينة دبي تألقها على الساحة العالمية بحفاظها على لقب أنظف مدينة في العالم، وفقًا لتصنيف مؤشر قوة المدن العالمية الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية. ويعد هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على ريادة دبي في تحقيق معايير الاستدامة البيئية وتوفير بيئة حضرية صحية مستدامة تلبي أعلى معايير جودة الحياة لكل من سكانها وزوارها.

تمكنت دبي من تحقيق نسبة رضا بلغت 100% في مؤشر نظافة المدن، متفوقة على أكثر من 47 مدينة عالمية، ويعكس هذا التفوق جهوداً ممنهجة تقوم بها بلدية دبي بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ضمن استراتيجيات وخطط شاملة تركز على إدارة النفايات والحفاظ على النظافة العامة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

استراتيجية شاملة لإدارة النفايات 2041

تأتي هذه النجاحات انسجاماً مع استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041، التي تهدف إلى تقليل إنتاج النفايات بنسبة 18% وتحقيق هدف طموح بتحويل النفايات بعيداً عن مسار الطمر بنسبة 100% بحلول عام 2041. وتعكس هذه الاستراتيجية التزام دبي بتبني حلول مستدامة وصديقة للبيئة لضمان بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

رؤية القيادة وجهود فرق العمل

أكد المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن هذا الإنجاز العالمي هو نتاج لرؤية القيادة الرشيدة ونهج العمل الجماعي الذي تتبناه فرق بلدية دبي. وأضاف أن العمل الدؤوب والمستمر هو مفتاح النجاح، حيث أصبحت ثقافة التميز والريادة جزءاً لا يتجزأ من هوية المدينة.

وأشار بن غليطة إلى أهمية دور فرق النظافة التي تضم أكثر من 3,200 مهندس ومشرف، يعملون بروح الفريق الواحد للحفاظ على نظافة المدينة وتألقها. وشدد على أن التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج المميزة.

منظومة تشغيلية متكاملة وتقنيات مبتكرة

تعتمد دبي على منظومة تشغيلية متقدمة تشمل أسطولاً حديثاً يضم 855 مركبة وآلية مزودة بأحدث التقنيات لضمان كفاءة عمليات التنظيف. وتغطي هذه المنظومة نطاقاً واسعاً من الخدمات التي تشمل صيانة الطرق بطول 2,400 كيلومتر، والمناطق الاستثمارية والسكنية والصناعية، بالإضافة إلى متابعة نظافة القنوات المائية والخيران.

ولمواكبة التطورات العالمية في مجال الاستدامة، تتبنى بلدية دبي تقنيات ذكية مثل استخدام المركبات الكهربائية في عمليات النظافة، وتطبيق حلول ذكية لجمع وتخزين النفايات بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

الابتكار في خدمة الاستدامة

تعمل بلدية دبي على تطوير حلول مبتكرة في إدارة النفايات مثل معالجة النفايات الخطرة والطبية، وتقديم خدمات إلكترونية مثل التخلص من الأثاث المنزلي، ومراقبة المركبات الخاصة بجمع ونقل النفايات عبر أنظمة إلكترونية حديثة.

انطلاقاً من رؤيتها «بلدية رائدة لمدينة عالمية»، تسعى دبي لتقديم خدمات بلدية متكاملة تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتعزز الاستدامة البيئية، لتظل المدينة أيقونة عالمية في جودة الحياة والابتكار.

نحو مستقبل أكثر استدامة

تسعى دبي لتأسيس منظومة بيئية مستدامة تجعلها أكثر مدن العالم صداقة للبيئة واستدامة. وتواصل الإمارة جهودها لتحقيق أفضل مستويات جودة الحياة لمواطنيها وسكانها وزوارها، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات.

إن هذا الإنجاز ليس مجرد لقب، بل هو تجسيد حقيقي لرؤية دبي الطموحة وجهودها المستمرة في تطوير نموذج حضري مستدام يضمن رفاهية الجميع.