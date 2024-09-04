ناشط حوثي يطالب اليمنيين بالدعاء له..والمفاجأة كيف كان رد فعلهم!

الرياض - محمد الاطلسي - لوّح ناشط حوثي امس الثلاثاء ، باقدامه على الانتحار للتخلص من حياته وبرر ذلك بان الدنيا ضاقت به وليس امامه من حل سوى مغادرتها الى الله.

وكتب الناشط لطف الفتاحي على منصة اكس "تويتر سابقا": "ضاقت بي الدنيا بما رحبت ولا يوجد امامنا حل سوى الرحيل إلى خالقنا.واضاف : لذلك اطلب العفو والمسامحة من الجميع واستودعكم الله ولا تنسونا من دعائكم بالرحمة لنا والمغفرة".

وجاءت تعليقات النشطاء اليمنيين على تدوينة الفتاحي متباينة بين السخرية والتحدي وبين التذكير بان ذلك نتيجة حتمية لمن يقذف اعراض اليمنيين واليمنيات ويوغل في الفحش والتفحش مناصرة لجماعة لم ترقب في اليمنيين الاً ولا ذمة.

فيما دعا اخرون الفتاحي للعودة للصواب وترك السباب والشتائم والنيل من الاعراض ، والتوبة مع دعواتهم له بان يفرج الله همه.