منوعات عامة

وفاة ثلاثينية إثر سقوطها من أعلى منزلها بمنطقة الحصن في إربد

0 نشر
0 تبليغ

وفاة ثلاثينية إثر سقوطها من أعلى منزلها بمنطقة الحصن في إربد

الرياض - كتبت رنا صلاح - توفيت سيدة ثلاثينية إثر سقوطها من أعلى منزل ذويها بمنطقة الحصن في محافظة اربد.

 وفاة ثلاثينية إثر سقوطها من أعلى منزلها بمنطقة الحصن في إربد

وبحسب مسؤول امني تم تحويل الجثة للطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لمعرفة تفاصيل وتداعيات الحادثة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا