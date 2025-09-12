السر اللي خلى الستات تنسى الجاهز.. طريقة اردنيه لعمل الفطير المشلتت الفلاحي بدون فرد ولا تعب في 10 دقائق

الرياض - كتبت رنا صلاح - تحضير الفطير المشلتت الفلاحي في البيت كان دائمًا من المهام الصعبة التي تحتاج وقتًا طويلًا ومجهودًا كبيرًا في الفرد والعجن والتوريق. ولهذا، تلجأ الكثير من السيدات إلى شرائه جاهزًا، لكن مؤخرًا، انتشرت طريقة أردنية مبتكرة وسهلة جدًا لتحضير الفطير في 10 دقائق فقط، وبدون فرد ولا عناء والنتيجة؟ فطير مورق وطري يذوب في الفم، بل وأفضل من الجاهز.

لماذا هذه الطريقة مميزة؟

لا تحتاج إلى عجن أو فرد متعب.

المكونات بسيطة وموجودة في كل بيت.

النتيجة فطير فلاحي حقيقي، بطبقات مورقة وملمس طري.

مثالية لوجبة الإفطار أو العشاء، وتناسب كل أفراد العائلة.

المكونات الأساسية

2 كوب دقيق أبيض.

رشة ملح.

1 كوب ماء دافئ (تقريبًا).

سمن بلدي أو زبدة.

زيت نباتي.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

اخلطي الدقيق مع رشة الملح، ثم أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة طرية.

قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة، وادهني كل كرة بالزيت.

اتركيها ترتاح 10 دقائق فقط.

خذي كل كرة وافرديها بيدك قليلًا، ثم ادهنيها بالسمن ولفيها على شكل رول.

ضعي الرولات فوق بعضها في صينية مدهونة، واضغطي قليلًا لتأخذ شكل الفطيرة.

ادخليها الفرن على حرارة عالية حتى تتحمّر وتُصبح ذهبية اللون.

ودّعي تعب الفرد والشراء من الخارج! جربي هذه الطريقة الأردنية السهلة وستندهشين من النتيجة فطير مورق، طري، ولذيذ في دقائق السر أصبح عندك، فلا تتأخري في تجربته.