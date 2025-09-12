الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الوهم البصري هو عبارة عن صور خادعة للعين وتتلاعب بعقلك، فهي تختبر مدى قدرتك على رؤية التفاصيل، بالإضافة إلى أنها تساعد العلماء على فهم طريقة معالجة الدماغ البشري للمعلومات البصرية، ويمكن من خلال صورة لخداع بصري أن تكشف الجوانب الخفية في شخصيتك، وذلك بناء على ما تراه عيناك عند النظر بعناية إلى الصورة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن».

ركز جيداً.. 1 % فقط استطاعوا اكتشاف الحيوان المخفي بين الموز في 5 ثوانٍ.. هل أنت منهم؟ -

وأصبحت لعبة الألغاز هي من أكثر الألعاب المفضلة والمحببة لدى الكبار والأطفال، فهي ليست مجرد وسيلة للتسلية، حيث إنها تساعد على تقوية المهارات العقلية ولها تأثير إيجابي على الصحة النفسية والعقلية، وتحسن المزاج كما تزيد من الشعور بالإنجاز والتحقيق، وتساهم هذه الألغاز في تعزيز مهارات التفكير لديك، كما تجعل عقلك أكثر إبداعًا، وبالتالي، فإن ممارسة هذه الأنشطة بتكرار قد يساعد على تحسين ذاكرتك ويجعلك أفضل في حل المشكلات.

اعثر على الحيوان المخفي بين الموز

في هذا التحدي البصري، إذا كنت من الأشخاص الذين يتمتعون بردود الأفعال السريعة الفطرية والذكاء العبقري فيمكنك العثور على مكان الحيوان المخفي بين الموز في 5 ثوانٍ، ولحل هذا اللغز، فكل ما عليك فعله هو إغلاق عينيك والاسترخاء، ومن ثم افتح عينيك وقم بالنظر إلى الصورة لمدة ثوانٍ، ثم قم بالعثور على الحيوان المخفي في 5 ثوانٍ.

فالمطلوب منك هو التحقق من الصورة بعناية، ويشار إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بملاحظة قوية قد عثروا على الحيوان المخفي الآن، لذلك انظر إلى الصورة مرة أخيرة.

الحل

في حالة إذا كان من الصعب عليك العثور على الحيوان المخفي بين الموز، فنحن هنا لمساعدتك للوصول إلى الحل، فكل ما عليك فعله هو النظر إلى الحل في الصورة التالية:

والآن عزيزي القارئ أخبرنا.. كم استغرقت من الوقت لتكتشف مكان الحيوان المخفي بين الموز؟