"معلومة عجيبة" .. الشيخ الشعراوي يكشف السر العجيب لعدم وجود النمل في محلات الحلويات ؟؟؟ .. معجزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - البيوت العربية مشهورة بتحضير الحلويات الشرقية اللذيذة وحلاوة المولد، وتملأ رائحة القطائف والكنافة الأجواء. لكن وجود النمل في بعض المنازل يسبب إزعاجًا لربات البيوت، ويجعلهم يتساءلون عن سبب عدم وجود النمل في محلات الحلويات رغم كثرة السكر والعسل فيها. السر وراء ذلك يعود إلى وجود السمسم، الذي يحتوي على مواد تطرد النمل وتسبب تلفًا في جهازه التنفسي، مما يجعله يبتعد عن الأماكن التي يوجد فيها السمسم. وقد ذكر الشيخ محمد متولي الشعراوي أن السمسم يلعب دورًا في مكافحة النمل.

وقال الشيخ الشعراوي”، خلال الفيديو: “تلاقي محلات الحلويات مفيهاش نمل رغم لو حطينا شوية سكر في قدرة في النملية تلاقي السمسم اخترق النملية والسكر.. عارفين النمل مش موجود في محلات الحلوى ليه؟ عشان فيه حلاوة سمسمية اللي فيها حبات سمسم بتطرد النمل”.

الأمر أثار حالة من الدهشة بين المواطنين باعتبارها وسيلة غير معتادة لمكافحة النمل حيث من المعروف أن مكافحة النمل تتم من خلال المبيدات الحشرية أو بودرة النمل.

سبب خوف النمل من السمسم ؟

ومن جانبه، قال صلاح سليمان، خبير مكافحة الآفات، إن السمسم يلعب دورًا كبيرًا في مكافحة النمل داخل أماكن تجمعه.

وأضاف “سليمان”، خلال تصريحات إلى “مصراوي”، أن حبات السمسم تحتوي على مادة الثيامين التي من شأنها أن تقضي على أي فرصة لتواجد النمل بأماكن تجمعه، مشيرًا إلى أن السمسم يعد أحد المواد الخام التي يستخلص منها المبيدات الحشرية.

وتابع خبير مكافحة الآفات: لكن فكرة مكافحة النمل عن طريق السمسم مُكلفة خاصة مع ارتفاع أسعاره موجها نصيحة باستخدام المبيدات الحشرية غير المكلفة مقارن بالسمسم.