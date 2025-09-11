الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد كشفها عن سلسلة آيفون 17 في حدث "Awe Dropping"، أعلنت شركة أبل عن تغييرات كبيرة في تشكيلتها السابقة من هواتف آيفون.

أبل توقف آيفون 16 برو وتخفض أسعار آيفون 16 و16 بلس

فقد قررت الشركة إيقاف إنتاج آيفون 16 برو و16 برو ماكس بشكل كامل، مع الإبقاء على بيع كل من آيفون 16 آيفون 16 بلس إلى جانب إصدار iPhone 16e.

وترافق القرار مع تخفيض ملحوظ في الأسعار، حيث يتوفر آيفون 16 بسعة تخزين 128 غيغابايت بسعر 699 دولاراً، بينما يبدأ سعر آيفون 16 بلس من 799 دولاراً لنسخة 128 غيغابايت، وهو السعر نفسه لنسخة 256 غيغابايت.

أما التشكيلة الجديدة، فتضم هواتف آيفون 17 وآيفون إير وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، وتأتي جميعها للمرة الأولى بشاشات 120 هرتز، إضافةً إلى تحسينات في الكاميرا، وتصميم محدث، وكاميرات سيلفي جديدة.