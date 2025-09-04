الرياض - كتبت رنا صلاح - تحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تمثل ميلاد خير الأنام سيدنا محمد ﷺ، وهي مناسبة يتسابق فيها المسلمون للإكثار من الدعاء، والصلوات على النبي، واغتنام الأوقات المباركة للتقرب إلى الله عز وجل.

ماذا نقول في المولد النبوي الشريف.. أجمل دعاء يفتح لك أبواب الرزق ويفرج الكرب

ويكثر السؤال في هذه الأيام: ماذا نقول في المولد النبوي الشريف؟، والجواب أن المسلم يمكنه الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، والإكثار من الأذكار والصلاة على النبي ﷺ، فهي من أعظم القربات.

وهناك عدد كبير من الأدعية المأثورة في المولد النبوي الشريف، وهي على هذا النحو التالي:

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللَّهُمَّ إنَّا نسألك بجاه المصطفى وآله الأخيار وصحابته الأبرار أن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتنجينا من كل مكروه، وتفتح لنا أبواب الرحمة والرضوان.

اللهم أعطنا خير هذا اليوم، نوره وبركته وهداه، وارزقنا مرافقته ﷺ في الجنة، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، واجعلني نورًا يوم ألقاك.

اللهم كما زينت سماءك بالنجوم، زيّن قلوبنا بحب حبيبك ورسولك ونبيك محمد ﷺ.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي