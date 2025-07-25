«أحــمــديــات».. الــكـــلمـــة

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أحمد جودة - القاهرة - "أحمديات.. الكلمة"

أحمديات... الكلمة

مازالت الكلمة تائهة… بين مفهوم لم يُقصَد، ومقصود لم يُفهَم.

فاختر كلماتك ببساطة، واجعل المعنى واضحًا، حتى يصل مقصدك كما أردته.

الحياة جميلة..

لكن مواقفها كثيرة، ومتغيراتها عجيبة ومن بين تلك المتغيرات، تولد الكلمات،

فنلتقطها ونوثقها قبل أن تمضي، فتصبح هي لسان القلب، ومرآة الروح.

أكتب ما تشعر به، ودَع كلمتك تعبر عنك،

لعلها تلامس قلبًا، أو تُحيي أملًا، أو تبعث نورًا.

ابتسموا.. افرحوا.. اسعدوا.. املأوا قلوبكم بالإيمان، حتى تنعموا بالأمان والسلام.

الحياة بسيطة وسهلة،طريقها يبدو بولادتك، وينتهي بلقاء ربك، فما بين البداية والنهاية، هي سيرتك.

فلتكن سيرتك طيبة، فهي الباقية.

الكلام لا ينتهي..

انتظرونا في أحمديات قادمة،

وكلمات من القلب، إلى القلب.