الرياض - كتبت رنا صلاح - شجرة النيم من النباتات الفريدة التي تمتلك خصائص طبيعية مميزة وتُعرف بقدرتها الفعالة على طرد البعوض مما يجعلها خيارا مثاليا للزراعة في المنازل خاصة في المناطق الحارة مثل العاصمة الرياض

تجربة أحد المواطنين في زراعة هذه الشجرة أثبتت نجاحها حيث لاحظ انخفاضا كبيرا في أعداد الحشرات من حوله كما أكد أن النيم ساعد في تحسين أجواء الحديقة وخلق بيئة صحية ومريحة

ملعقة واحده فقط من هذه العشبة المعجزة تنهي كل اوجاعك للابد .. اوراق هذه الشجرة هدية سماوية مذهلة اعادة الامل للملايين من مرضى السكرى

شجرة ذات قدرة على خفض السكر

إحدى المزايا المدهشة لأوراق النيم هي قدرتها على المساهمة في خفض مستوى السكر في الدم حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص النيم يحتوي على مواد طبيعية تساعد الجسم في التحكم في نسبة السكر وهذا ما جعلها تكتسب شهرة في بعض المجتمعات كعلاج شعبي بديل

فوائد صحية متعددة لأوراق النيم

شجرة النيم وفوائدها الصحية والبيئية

تعزز أوراق النيم مناعة الجسم وتُستخدم في الطب الشعبي لعلاج الالتهابات حيث تحتوي على مركبات تعمل على تقليل التورم وتخفيف الألم

تُستخدم أيضا في منتجات العناية بالبشرة لما لها من خصائص مطهرة وتساعد في علاج مشكلات مثل حب الشباب والبقع الجلدية

كما أن النيم مفيد لفروة الرأس حيث يُعتقد أنه يساهم في تقوية الشعر وتقليل التساقط بفضل خصائصه المضادة للفطريات

فاعلية بيئية للنيم

شجرة النيم تعد من النباتات المقاومة للجفاف وتساهم في الحد من تدهور التربة وتحسين جودة الهواء بفضل قدرتها على امتصاص بعض الملوثات كما أنها تساهم في حماية التنوع البيئي في المناطق الصحراوية وشبه القاحلة

خلاصة القول

شجرة النيم ليست مجرد نبات عادي بل هي كنز طبيعي يحمل في طياته فوائد صحية وجمالية وبيئية لا تُعد ولا تُحصى وزراعتها حول المنازل تعكس وعيا بيئيا وصحيا يسهم في تحسين جودة الحياة بشكل عام