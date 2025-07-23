الرياض - كتبت رنا صلاح - مشهد لم يكن في الحسبان، صوت انفجار مدوي داخل المطبخ، شرارة سريعة ثم دخان يتصاعد من جانب الغسالة، لحظة رعب حقيقية عاشتها أسرة كاملة بسبب خطأ بسيط للغاية، يتكرر يوميا في آلاف المنازل دون أن يدرك أحد خطورته.

«لحظة رعب داخل المطبخ!».. غسالة تنفجر فجأة بسبب خطأ بسيط بتعمله أغلب الناس يوميا دون ما ياخدوا بالهم!

معظم الناس بعد انتهاء دورة الغسيل يقومون مباشرة بإغلاق باب الغسالة وتركها كما هي، أو يقومون بتشغيلها مرة أخرى دون فحص بسيط، وهنا تبدأ المشكلة، الرطوبة المتبقية داخل الغسالة وعدم تهوية الحلة بشكل جيد تؤدي إلى تراكم البخار والضغط داخل الأجزاء الداخلية، خاصة لو تم تشغيل الغسالة أكثر من مرة في اليوم.

الخطأ القاتل توصيل مشترك كهربائي غير مناسب

أكبر سبب للمشكلة لم يكن الغسالة نفسها، بل طريقة توصيلها، فقد تم استخدام مشترك كهربائي رخيص الجودة ومصمم لأحمال خفيفة فقط، ومع كل مرة تشغيل، كانت الأسلاك تسخن تدريجيا، حتى وصلت لنقطة الاشتعال بسبب الضغط الزائد وعدم التهوية.

ما الذي حدث بالضبط؟

في لحظة تشغيل الغسالة، ارتفعت درجة الحرارة في المشترك لحد الانصهار، ونتج عنه شرارة صغيرة، تسببت في حريق سريع عند قاعدة الغسالة، ومع وجود بخار ورطوبة داخل المطبخ، امتدت النيران بشكل خاطف، وانفجرت الغسالة من الداخل بفعل الضغط والحرارة.

كيف تتجنبي هذه الكارثة داخل منزلك؟

لا تستخدمي مشترك كهربائي رخيص أو غير مخصص للأجهزة الثقيلة مثل الغسالة أو الميكروويف

بعد كل دورة غسيل، افتحي باب الغسالة واتركيه مفتوحا لساعات حتى تجف الحلة تماما

احرصي على تنظيف فلتر الغسالة بانتظام لتجنب انسداد البخار أو المياه

افصلي الجهاز عن الكهرباء بعد انتهاء الاستخدام

لا تشغلي الغسالة أثناء النوم أو عند الخروج من المنزل

رسالة أخيرة

ما حدث لم يكن مجرد حادث عابر، بل تحذير حقيقي لنا جميعا، فالأجهزة الكهربائية داخل المنزل تحتاج إلى اهتمام خاص، وتفاصيل صغيرة قد تصنع الفارق بين الأمان والخطر، فلا تستهيني أبدا بأي علامة غير طبيعية تظهر على الغسالة أو على مصدر الكهرباء، فحياتك وحياة أسرتك لا تقدر بثمن.