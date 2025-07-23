في إطار تعزيز الوعي العام حول كيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على المملكة في الوقت الراهن، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني الأردني مجموعة من التوجيهات المهمة التي تهدف إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم خلال هذه الفترة.

تحذيرات مهمة للأردنيين

وحثّ الدفاع المدني المواطنين على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة، خاصة في المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة مثل البادية، الأغوار، البحر الميت، والعقبة.

وأكدت المديرية على أهمية الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة التي تساعد في تقليل تأثير الحرارة على الجسم.

كما شدّدت المديرية على ضرورة عدم ترك المعقمات والمواد القابلة للاشتعال مثل العطور والولاعات داخل المركبات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لتجنب حدوث حرائق أو تفاعلات كيميائية قد تشكل خطراً على السلامة العامة.