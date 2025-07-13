الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل اهتمام متزايد بتوقعات الفلك وعالم الأبراج، برزت تنبؤات ماغي فرح لعام 2025 مجددًا إلى الواجهة بعد تصريحاتها الأخيرة التي حملت أخباراً سارة تتعلق بأحد الأبراج من الناحية المالية. فقد أشارت عالمة الفلك اللبنانية المعروفة إلى أن مواليد برج معين سيواجهون هذا العام تغييرات جذرية في أوضاعهم المالية، وسيكون بانتظارهم تحول مالي لم يسبق لهم اختباره من قبل.

«الفرحة المنتظرة».. توقعات ماغي فرح 2025 تكشف رزق ضخم وأموال وفيرة لمواليد هذا البرج

ووفق أحدث ما صرحت به ماغي فرح، سيكون برج الثور هو النجم الأوفر حظًا لسنة 2025 فيما يخص المال. وتوضح أن الأشهر المقبلة تحمل لمواليد هذا البرج مفاجآت كبيرة تتعلق بمواردهم المادية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل فلكية تدعمهم خلال هذا العام الاستثنائي. وقد أشارت فرح إلى أن أصحاب هذا البرج سيحظون بفرص متنوعة لإحداث قفزة في أوضاعهم المالية، سواء عبر تغيير مجالات العمل، أو إطلاق مشروع ناجح، أو حتى تلقي إرث لم يكن في الحسبان.

تؤكد ماغي أن النصف الثاني من السنة سيحمل ضغطًا إيجابيًا لمواليد الثور، حيث ستُفتح أمامهم أبواب رزق جديدة ينجذبون إليها كما لو أنهم مغناطيس للمال. أغلب هذه الفرص قد تظهر بصورة مفاجئة أو تأتي من مصادر لم تكن في حساباتهم.

وتستند هذه التوقعات إلى حركة كوكب المشتري (جوبيتر) الذي يدخل إلى بيت المال بالنسبة للثور، وهو ما يمنح مواليد هذا البرج ميزات خاصة طوال العام. بحسب ماغي فرح، فإن هذه المرحلة ستترافق مع عروض مالية مغرية قد تأتي من شركات أو أفراد، إلى جانب استثمارات مجدية وذات عوائد غير متوقعة، فضلاً عن إمكانية التخلص من أعباء مادية متراكمة وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والسيولة المالية. كذلك، من المتوقع أن يحظى الثور بدعم من الأصدقاء أو المقربين لمساعدته على تحقيق أحلام وأهداف مؤجلة.

ومع ذلك، توضح فرح أن الاستفادة من هذا الحظ تتطلب نوعًا من الوعي والانتباه عند اتخاذ القرارات المالية. وتقول إن أمام مواليد الثور فرصة ذهبية، بشرط أن يتحلوا بالحكمة وألا ينجرفوا وراء كل عرض مغرٍ دون تمحيص، حتى لا يقعوا في فخ الاستغلال أو الاحتيال. وتنصحهم بألا يترددوا في اغتنام الفرص السريعة التي قد تطرق بابهم في بداية النصف الثاني من السنة، وأن يكونوا دقيقين في دراسة كل فرصة قبل اتخاذ القرار، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في الذات، وتطوير المهارات الشخصية أو المهنية، لأنها قد تكون مفتاح النجاح الدائم. وتشدد أيضًا على ضرورة الاستعداد لتغييرات غير متوقعة، فقد يكون مصدر الثراء مختلفًا عن المعتاد.

أما بالنسبة لباقي الأبراج، فرغم أن الحظ المالي هذا العام يميل بوضوح لصالح برج الثور، إلا أن ذلك لا يعني غياب الفرص عن الأبراج الأخرى. حيث من المتوقع أن يعيش بعضهم نجاحات في مجالات مثل المشاعر، والتنقل، أو الترقي الوظيفي. إلا أن التفوق المالي الأبرز وفق توقعات الخبيرة الفلكية سيكون من نصيب مواليد الثور بالتحديد.

وفي المحصلة، تبث توقعات ماغي فرح لعام 2025 رسالة تفاؤل قوية لمواليد برج الثور، وتؤكد أن العام الجديد سيحمل لهم رزقاً وفيراً وأرباحاً لم يحلموا بها من قبل. غير أن النجاح يتوقف على حسن استغلال الفرص وإدارتها بذكاء، فقد يكون عام 2025 نقطة تحول حاسمة في مسار حياتهم المالية إذا تصرفوا بتروٍ وبعد نظر.