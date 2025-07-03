سبراي الليمون الطبيعي لتفتيح الشعر بشكل فعال

عشان تغيري لون شعرك من غير ما تضريه باستخدام الصبغة تقدري تستخدمي حاجات طبيعية ماتضرش الشعر ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم طريقة عمل سبراي الليمون لتفتيح الشعر ، بالاضافة كمان انه هيخلي ريحة شعرك حلوة.

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