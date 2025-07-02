طرق طبيعية لتنضيف الرحم بعد الدورة الشهرية وتعزيز الصحة الانجابية

الرحم بيتعرض لحاجات كتير اللي ممكن تسبب تجمع وتكتل للدم جواه ، منها التعرض للاجهاض, بعد الولادة, او بعد الدورة الشهرية ، وتجمع الدم والسموم دي في الجسم ممكن تسبب مشاكل صحية زي الدورة الشهرية غير المنتظمة, العقم, وحتى السرطان ، من هنا بيجي اهمية تنضيف الرحم ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم طرق طبيعية لتنضيف الرحم والحفاظ على صحته ، وتعزيز الصحة الانجابية بشكل عام.

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