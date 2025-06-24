علاج طبيعي للتجاعيد بإستخدام الكرنب

التجاعيد من مشاكل البشرة اللي في كتير بيعانوا منها سواء بسبب التقدم في العمر او التجاعيد المبكرة اللي ليها اسباب كتير جدا, وايا كان سبب التجاعيد اللي بتعاني منها النهاردة من خلال الفيديو هنتعرف على علاج طبيعي للتجاعيد باستخدام الكرنب “الملفوف” بطرق سهلة وبسيطة.

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