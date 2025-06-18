وصفات طبيعية لتصغير حجم المسام

المسامات حاجة طبيعية في اي بشرة لانتاج الزهم والحفاظ على ترطيب البشرة بشكل طبيعي ، المسامات دي تعتبر نظام تهوية طبيعية لبشرتنا ، ولكن احيانا بيحصل ان المسامات بتوسع زيادة عن الطبيعي وبتشوه شكل البشرة ، ولكن مع العلاجات المنزلية البسيطة تقدري انك تقللي حجم المسام ، والنهاردة في الفيديو هنشارك معاكم 5 علاجات منزلية تقدري تعمليهم بسهولة لتصغير المسام والحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب.

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