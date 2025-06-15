الرياض - كتبت رنا صلاح - في آخر استشراف فلكي لعام 2025، سلّط مايك فغالي، أحد أبرز الفلكيين على الساحة، الضوء على برج العذراء، معلنًا عنه عامًا مليئًا بالمفاجآت السارة والإنجازات البارزة في مختلف ميادين الحياة، ولا سيما في الجوانب المالية والمهنية والعلاقات. ينقل فغالي لأبناء البرج رسائل متفائلة؛ إذ يرى أن المرحلة المقبلة تحمل بين طياتها فرصًا استثنائية وانفراجات كبري، خاصة في النصف الثاني من العام، وتحديدًا خلال شهري أغسطس وأكتوبر، حيث تلوح في الأفق مكافآت مالية لم تكن متوقعة، يغلب عليها طابع التعويض عن جهود سابقة أو استثمارات طال تأجيلها.

«البشاير هلت».. مايك فغالي يكشف انفراجة كبرى وفلوس غير متوقعة لمواليد هذا البرج في 2025

يؤكد فغالي حدوث تحوّلات إيجابية ملموسة في الوضع المالي لأصحاب برج العذراء، مقرونًا بدعم معنوي ومادي من المحيطين بهم. كما ينبأهم بفرص تتعلق بالسفر أو الترقي المهني، سيكون لها الأثر الواضح على حالتهم الاقتصادية. إلى جانب ذلك، أشار إلى أن دائرة العلاقات الاجتماعية للعذراء ستشهد تغيرات ملحوظة هذا العام، فهناك شخص جديد يدخل حياتهم، يقدّم لهم الدعم سواء على المستوى العاطفي أو المالي، ويدفع بحياتهم نحو مرحلة أكثر استقرارًا ونجاحًا.

من النقاط البارزة التي تناولها مايك فغالي في توقعاته: توقع تحقيق مكاسب مالية غير متوقعة من مصادر غير تقليدية، واستعادة أموال أو حقوق ضاعت منذ فترة، فضلاً عن تغيّرات مهنية هامة من خلال انتقال إلى وظيفة أفضل أو توقيع عقد جديد يعود بالنفع المادي الكبير على أصحاب البرج. كما لم يغفل الإشارة إلى إمكانية حصولهم على فرصة سفر أو حتى هجرة، تفتح لهم آفاقاً جديدة لحياة مختلفة تمامًا. وفي دائرة العلاقات، هناك مؤشرات قوية على احتمال عودة علاقات من الماضي، بما يتيح تسوية خلافات أو نزاعات قديمة.

وفي رسالة خاصة موجهة للعذراء، نصح فغالي بعدم السماح للقلق بأن يسرق الفرحة أو يشتت الانتباه عن النعم القادمة، مؤكدًا أن 2025 ستكون سنة استثنائية لتعويض كل ما فات، والانتصار بعد صبر طويل، وأن القادم سيحمل الكثير من الدهشة والسرور. وأضاف أن بطء الأحداث في بداية العام قد يكون مضللًا، إذ يُخبّئ النصف الثاني مفاجآت رائعة، داعيًا العذراء إلى الاستعداد التام والثقة بأن الخير بانتظاره.

وباختصار، تشير التوقعات إلى أن برج العذراء سيحظى بعام يحمل الحظ السعيد والتحولات الإيجابية وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والنفسية. ويُنتظر أن تتحول هذه الفترة إلى محطة مفصلية ينتقل فيها أبناء العذراء من حالة الترقب والانتظار إلى مرحلة من البشائر والانفراجات، ليعيشوا أيامًا ذهبية تكلل صبرهم وجهودهم بالنجاح والتقدير.