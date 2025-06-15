روتين للعناية بالبشرة في الصيف لتفتيحها والحفاظ على نضارتها

في الصيف البشرة بتتأثر بالحرارة الرطوبة واشعة الشمس, وبتبدأ تظهر على البشرة بقع غامقة وتصبغات وندبات, عشان كده النهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم روتين للعناية بالبشرة في الصيف هيساعدك على تفتيح البشرة بشكل سريع وعلاج المشاكل اللي ممكن بشرتك تتعرض لها في فترة الصيف وهيحافظ عليها.

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