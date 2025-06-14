ميست طبيعي لحماية الشعر من الشمس وضد التجعد والهيشان

زي ما البشرة بتحتاج حماية من الشمس كمان الشعر بيحتاج حماية لان حرارة الشمس والرطوبة والعرق, ده غير كمان في الصيف بيتعرض للمية المالحة او الكلور في حمام السباحة, كل ده بيأثر عليه بشكل سلبي, ومش بس فروة الراس اللي بتبقى معرضة لحروق الشمس كمان الشعر بيجف وبيبقى هش وضعيف ولونه بيبهت وبيفقد لمعانه, وبالتالي استخدام واقي من الشمس للشعر مهم جدا وخصوصا لو بتقضي فترات طويلة في الشمس, والنهاردة من خلال الفيديو هنتعرف على طريقة عمل ميست طبيعي لحماية الشعر من الشمس، وكمان ميست لتجعد وهيشان الشعر.

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